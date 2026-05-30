Москва30 мая Вести.Парадоксально, но факт: геополитические и культурные связи России с мусульманскими странами Средней и Центральной Азии оказываются крепче, чем с христианской Украиной, находящейся в состоянии затяжного военного конфликта уже пятый год. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров.

По его словам, одна из главных причин - торговые пути Казахстана, которые идут через Россию.

Россия сейчас делает торговые пути к Китаю. И вообще Средняя Азия, Центральная Азия, это потенциально наиболее близкий нам союзник, вот на мой взгляд. Гораздо ближе, хоть парадокс, что тюрки, мусульмане. А у нас есть славяне, православные, с которыми мы пятый год ведем войну. Потому что вообще Казахстан и Россия вместе, это и есть опора евразийского пространства, которое, конечно, будет иметь колоссальное значение и учитывая, что у нас как раз может появиться наконец свой торговый путь, я имею в виду Арктику, можно все мировое пространство изменить рассказал Шахназаров

Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности контактов и взаимоотношений граждан РФ и Казахстана. На это российский лидер указал во время российско-казахстанских переговоров

Он также отметил важность сохранения и широкого использования русского языка в Казахстане.