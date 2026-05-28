Путин: важно, что в Казахстане используется русский язык Путин подчеркнул важность использования русского языка в Казахстане

Москва28 мая Вести.Президент России Владимир Путин заявил о важности сохранения и широкого использования русского языка в Казахстане.

Важно, что в Казахстане широко используется русский язык, и его применение в различных сферах жизни поддерживается руководством республики сказал Путин в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

Российский лидер также напомнил, что в новой Конституции Казахстана был подтвержден официальный статус русского языка

27 мая Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом. В Астану вместе с ним приехала делегация численностью более 30 человек, в которую вошли вице-премьер Алексей Оверчук и девять федеральных министров. Кроме того, президент России примет участие в мероприятиях заседания Высшего евразийского экономического совета.