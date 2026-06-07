Моргенштерн стал евреем Рэпер Алишер Моргенштерн прошел гиюр и стал евреем

Москва7 июн Вести.Рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн (признан в РФ иноагентом), прошел обряд гиюра и стал евреем. Об этом сообщил Telegram-канал "Голос Израиля". Гюир - это обряд посвящения в иудаизм.

Кроме того, музыкант сменил имя на еврейское - теперь его зовут Исраэль Йегуда Моргенштерн.

Моргенштерн прошел гиюр... Исраэль Йегуда (Алишер) прошел еврейский суд и присоединился к народу Израиля говорится в публикации

Ранее адвокат Моргенштерна Ильдар Исламов заявил, что защита рэпера будет обжаловать приговор исполнителю, по которому он был признан виновным в нарушении закона об иностранных агентах и объявлен российским судом в розыск.