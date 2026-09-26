Продюсер заявил, что фильм "Чудо-Юдо" будет интересен детям и взрослым

Сельянов: детей в фильме "Чудо-Юдо" привлекут превращения, взрослых – отношения Продюсер заявил, что фильм "Чудо-Юдо" будет интересен детям и взрослым

Москва26 сен Вести.В новой кинокартине "Чудо-Юдо" детей привлекут сказочные превращения, а их родителей — истории про семейные отношения. Об этом рассказал ИС "Вести" продюсер кинокартины Сергей Сельянов.

По его словам, взрослых зрителей ожидают яркие и "мощные" истории.

Детей привлекут превращения вот этого нашего существа, Чудо-Юдо, которое может быть и рыбой, и птицей не буду все рассказывать. Взрослых — это ну прямо очень яркие и очень мощные истории про то, что называется семейными взаимоотношениями очень яркими, очень противоречивыми прокомментировал Сельянов

Генеральный директор "НМГ Кинопрокат" Вадим Верещагин, в свою очередь, предположил, что фильм будет интересен и молодежи, поскольку в сюжете присутствует любовная линия.

Кино можно смотреть и маленьким детям, и их родителям. Но также он будет интересен и молодежи, потому что это про вечное, про вечную любовь сказал он

Ранее сообщалось, что кинокомпания СТВ, "Глобус-фильм", телеканал "Россия" и студия CGF при поддержке Фонда кино представили трейлер и постер фильма "Чудо-Юдо". Кинокартина выйдет в прокат 22 октября 2026 года.