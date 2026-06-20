Москва20 июн Вести.Фонд кино завершил отбор национальных фильмов, которые получат государственную поддержку производства. Об этом говорится на сайте организации.

В список вошли 23 проекта.

По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 23 национальных фильма лидеров отечественного кинопроизводства сказано в сообщении

Финансирование получит студия "Тритэ" Никиты Михалкова с проектами "Куликовская битва" и "Снежная королева". Средства также выделят компании "ВБД Груп" на фильмы "Золушка", "Незнайка", "Последний богатырь. Колобок" и "Холоп 3".

Поддержку получит и "Централ Партнершип", которая занимается картинами "Битва за Москву", "Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой", "Умка" и "Щелкунчик".

В число поддержанных проектов вошли фильмы компаний "Мем" ("1001 ночь", "Жил-был пес", "Пес"), "Профит" ("Аден 86. Посольство", "Крузенштерн. Регата тысячелетия", "Хозяйка Медной горы"), "Водород 2011" ("Весельчак У", "Неандерталец") и "Кинокомпании "СТВ" ("Садко", "Чудо-юдо").

Кроме того, в перечень проектов, которым будет предоставлено финансирование, попали фильмы "Аленький цветочек" компании "Дирекция кино", "Приключения Старика Хоттабыча" студии Art Pictures Studio и картина "Спасенный" творческо-производственного объединения "РОК".