В России появилась детская кинопремия "Хлопушка" В России появилась премия в сфере детского контента "Хлопушка"

Москва15 июн Вести.В России появилась Национальная премия детского и подросткового контента "Хлопушка", рассказали NEWS.ru в оргкомитете. Церемония вручения премии в октябре 2026 года станет первым шагом появления госструктуры, которая будет оценивать эффективность расходования денежных средств на создание детского и семейного контента, сообщили организаторы.

В жюри вошли актер Игорь Петренко, генеральный директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев, режиссер и продюсер Денис Чернов и другие деятели культуры.

Подать заявку может каждый автор детского и подросткового контента, а также профессиональные киностудии в 12 номинациях. Прием осуществляется с 12 мая 2026 года до 30 июня 2026 года.

Проект реализуется Национальным агентством развития семейного контента при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.