Москва15 апр Вести.Народный артист России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов предложил создать в России орган, контролирующий качество кинопроизводства по аналогии с советским Госкино.

В комментарии ТАСС Певцов отметил, что в России назрела необходимость структуры, которая будет не только следить за расходованием государственных средств, но и оценивать содержание фильмов, начиная со стадии сценария.

Певцов напомнил, что в советское время кинопродукция проходила многоступенчатую проверку. Тогда отсматривались как черновые материалы, так и финальные версии фильмов – с точки зрения их смысла, качества и соответствия идеологическим и нравственным требованиям. Сегодня, по мнению Певцова, подобных механизмов нет.

Мне кажется, нужно иметь орган, который контролирует качество того, что производится, начиная со сценария… У нас таких структур нет, и каждый продюсер сам себе редактор сказал Певцов

При этом особое внимание парламентарий уделил детскому кино. Он заявил, что современная продукция для детей зачастую носит "токсичный и вредоносный" характер и не несет положительных ценностей.

Также Певцов подчеркнул важность контроля за распределением бюджетных средств, выделяемых на кинематограф, отметив, что государственная поддержка должна направляться на качественные и содержательные проекты.

Ранее в Госдуме поддержали инициативу о введении административной ответственности за показ кинокартин, дискредитирующих традиционные ценности.