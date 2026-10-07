Москва7 окт Вести.Дом одной из главных героинь фильма "Чудо-Юдо" был невероятно красивый. Таким мнением с ИС "Вести" поделилась Виктория Исакова - актриса, исполнившая одну из главных ролей в кинокартине.

Ну, конечно же, дом Болотницы, моей героини... - это что-то невероятное. Это невероятно красиво. И… каждая деталь, все, как это сделано было, это пространство, мы все, находясь в нем внутри, думали о том, как бы, как бы забрать эту верандочку поделилась впечатлениями актриса

В кинотеатрах "Чудо-Юдо" можно будет увидеть уже с 22 октября этого года.

Ранее актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме народный артист России Сергей Безруков заявил, что уникальность и аутентичность выбранных локаций придали съемочному процессу особую ценность.