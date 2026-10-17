Безруков: в "Чудо-Юдо" персонаж Черногор очень любит свою дочь

Безруков: в "Чудо-Юдо" маг Черногор – не отрицательный персонаж Безруков: в "Чудо-Юдо" персонаж Черногор очень любит свою дочь

Москва17 окт Вести.В фильме "Чудо-Юдо" могущественному магу Черногору под силу управлять стихиями. Несмотря на сложный характер, его нельзя назвать отрицательным персонажем. Об этом ИС "Вести" рассказал актер Сергей Безруков, сыгравший роль волшебника.

Он не отрицательный персонаж. Да, он Черногор, но тем не менее, он отец, он очень любит свою дочь, он очень хочет ей добра, безусловно сказал Безруков

Фильм "Чудо-Юдо" отличается от сказок, которые любят россияне, заявил продюсер, руководитель студии СТВ Сергей Сельянов. По его словам, в картине готическая атмосфера.