Москва17 октВести.В фильме "Чудо-Юдо" могущественному магу Черногору под силу управлять стихиями. Несмотря на сложный характер, его нельзя назвать отрицательным персонажем. Об этом ИС "Вести" рассказал актер Сергей Безруков, сыгравший роль волшебника.
Он не отрицательный персонаж. Да, он Черногор, но тем не менее, он отец, он очень любит свою дочь, он очень хочет ей добра, безусловносказал Безруков
Фильм "Чудо-Юдо" отличается от сказок, которые любят россияне, заявил продюсер, руководитель студии СТВ Сергей Сельянов. По его словам, в картине готическая атмосфера.