Москва24 окт Вести.Кинокартина "Чудо-Юдо" ориентирована на аудиторию постарше, однако при создании фильма съемочная команда учитывала предпочтения и юных зрителей. Об этом ИС "Вести" рассказал режиссер фильма Серик Бейсеу.

Мы хотели сделать историю, скажем так, для аудитории чуть постарше, чем совсем маленькие дети… Хотя им тоже будет интересно, мы их тоже учитывали и старались добавлять хорошие номера. Ну и вообще историю сделать динамичной. Но все-таки это история про чувства, про отношения. Она немножко, на наш взгляд, отличается от обычной традиционной сказки, где важнее больше приключенческая часть, где герой должен победить злодея, отрубить голову дракону, спасти принцессу. А здесь у нас основная борьба происходит у героев… В их душах, то есть в их отношениях сообщил режиссер

Ранее продюсер кинокартины Александр Горохов назвал "Чудо-Юдо" "страшно-переживательным" кино. По его словам, оно основано на реальных событиях.