Москва21 окт Вести.Авторы кинокартины "Чудо-Юдо" предоставили "Вестям" фрагмент киносказки, где показан древний способ вернуть семейную магическую силу. В кинотеатрах проект будет показан с 22 октября.

Главные роли в кинокартине исполнили молодые актеры София Лопунова и Микита Воронов. С ними на одном экране предстанут звезды отечественного кинематографа: Виктория Исакова и Сергей Безруков.

Производством киносказки занималась компания "Глобус – фильм", продюсирование – кинокомпания СТВ, телеканал Россия, CGF при поддержке Фонда Кино. Дистрибьютором ленты выступила компания НМГ Кинопрокат.

Ранее продюсер киносказки "Чудо-Юдо" Сергей Сельянов рассказал, чем фильм сможет привлечь детей.