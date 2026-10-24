Актриса Исакова: играть роль сказочного персонажа – подарок для артиста Исакова рассказала, почему для артиста подарок играть роль сказочного персонажа

Москва24 окт Вести.Играть роль сказочного персонажа для актера подарок. Таким мнением с ИС "Вести" поделилась Виктория Исакова - актриса, исполнившая одну из главных ролей в кинокартине "Чудо-Юдо".

Она отметила, что очень многое для создания образа сказочного персонажа может придумать сам артист.

Ну, нет ничего интереснее, чем играть сказочных героев, с которыми... нет где подглядеть ... ты можешь придумать с нуля, и придумать как угодно дерзко, как угодно весело. И в этом случае, конечно, сказочные персонажи — это подарок для артиста поделилась актриса

Ранее Исакова поделилась своими впечатлениями от декораций на съемочной площадке "Чуда-Юда". По ее словам, Дом ее героини Болотницы был невероятно красивый.