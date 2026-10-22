Продюсер фильма "Чудо-Юдо": для меня это кино основано на реальных событиях

Продюсер фильма "Чудо-Юдо" Горохов: это "страшно-переживательное" кино Продюсер фильма "Чудо-Юдо": для меня это кино основано на реальных событиях

Москва22 окт Вести."Чудо-Юдо" — эмоционально напряженная история о любви и родительских чувствах. Об этом ИС "Вести" рассказал продюсер фильма Александр Горохов.

Для меня это кино основано на реальных событиях. Так что это фильм о чувствах, о любви между мужчиной и женщиной, о любви к своим детям. Это "страшно-переживательное" кино рассказал Горохов

Он также отметил, что кинолента "Чудо-Юдо" уже ждет своих зрителей во всех кинотеатрах страны.

Ранее актер Сергей Безруков, сыгравший роль волшебника заявил, что в фильме "Чудо-Юдо" могущественному магу Черногору под силу управлять стихиями и несмотря на сложный характер, его нельзя назвать отрицательным персонажем.