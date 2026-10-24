Москва24 окт Вести.Боязнь "не успеть" – вечная проблема, которую в фильме "Чудо-Юдо" раскрыли через главную героиню – Отраду. Таким мнением с ИС "Вести" поделилась актриса София Лопунова, исполнившая одну из главных ролей.

Это всё про поиск себя. Просто Отрада — она такой человек, что у нее все максимально выкручено, все показатели на максимум по началу. И она думает, что она не успеет вообще… А это, мне кажется, вечная проблема, когда ты думаешь, что ты что-то не успеешь