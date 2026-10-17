Москва17 окт Вести.Фильм "Чудо-Юдо" отличается от современных киносказок, которые любят россияне. Об этом ИС "Вести" рассказал продюсер, руководитель студии СТВ Сергей Сельянов.

[Фильм "Чудо-Юдо"] немножко не похож на сказки, которые мы сами делали и любим такие, скажем, более традиционные, более привычные нашему глазу. Она не основана ни на какой российской или иной сказке. Это все мы сами придумали. Она… чуть-чуть готическая по атмосфере