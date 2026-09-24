Новый экшн-постер к фильму "Как Иван в сказку попал" представлен создателями

Создатели сказочного фильма "Как Иван в сказку попал" представили новый постер Новый экшн-постер к фильму "Как Иван в сказку попал" представлен создателями

Москва24 сен Вести.Создатели сказочного фильма-приключения "Как Иван в сказку попал" представили новый экшн-постер к экранизации.

Актер Мирон Проворов, исполняющий роль Ивана, отметил, что кино подходит для зрителей всех возрастов.

Но лучше всего смотреть его всей семьей, чтобы вместе вспомнить свои корни, поделиться впечатлениями с близкими и вдохновить всех вокруг на то, чтобы снова открыть для себя наши родные русские сказки заметил он

Виталия Корниенко, играющая в фильме Кикимору Болотную, заметила, что кинокартина позволит каждому окунуться в мир сказок и волшебства.

И, возможно, вам даже потом захочется перечитать произведения народного наследия России добавила актриса

Первые зрители уже поделились своими эмоциями от фильма-приключения:

Просто потрясающий фильм. Я плакала. Спасибо! Его всем надо посмотреть. Вот этим маленьким людям, которые увлечены гаджетами, надо посмотреть всем призналась зрительница на премьере фильма

Посмотрела "Как Иван в сказку попал" с ребенком — и осталась приятно удивлена. Это не просто очередная сказка "под копирку", а история с характером отметила молодая мама

Ходил со своим пятилетним сыном, не ожидал. Впечатления самые позитивные, даже ком к горлу подкатил. Сынок в восторге, я - тоже, рекомендую всем! Особенно современным детям будет полезно считает один из зрителей картины

Фильм вышел в прокат 17 сентября.

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