Фильм "Как Иван в сказку попал" представили в трех городах России

Первые зрители поделились отзывами о фильме "Как Иван в сказку попал" Фильм "Как Иван в сказку попал" представили в трех городах России

Москва8 сен Вести.Фильм "Как Иван в сказку попал" показали первым зрителям в Йошкар-Оле, Казани и Нижнем Новгороде.

Зрительский путь картина начала на родине режиссера Алексея Нужного - в Йошкар-Оле. После показа в зале звучали 10-минутные овации и аплодисменты.

Кроме того, режиссер, а также актеры Мирон Проворов и Санта Нужная представили фильм в Казани и Нижнем Новгороде.

Для меня сказка Алексея Нужного — это именно возвращение к традициям русских сказок, тех самых, которые были в нашем детстве. Все в картине пронизано любовью, уважением к предкам поделился впечатлениями один из зрителей

Публика также отметила уникальность истории и яркую, сказочную визуальную составляющую.

Фильм представят зрителям Ярославля, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска и Краснодара. В Москве премьера пройдет 9 сентября в кинотеатре "Каро 11 Октябрь".

В прокат сказочная семейная картина выйдет 17 сентября. Фильм повествует о мальчике Иване, который не верил в русские сказки до тех пор, пока не оказался в сказочном мире.