В Москве прошла премьера фильма "Как Иван в сказку попал"

Фильм "Как Иван в сказку попал" показали в Москве В Москве прошла премьера фильма "Как Иван в сказку попал"

Москва10 сен Вести.Премьера сказочного фильма-приключения "Как Иван в сказку попал" состоялась 9 сентября в столичном кинотеатре "Каро 11 Октябрь".

Картину представили продюсеры Леонид Верещагин, Антон Златопольский, режиссер, соавтор сценария и продюсер Алексей Нужный, а также актеры Виктор Бычков, Илья Виногорский, Илья Кондратенко, Виталия Корниенко, Санта Нужная, Егор Пазенко, Пелагея, Мирон Проворов и съемочная группа картины.

Гостями премьеры стали актер Виктор Добронравов, телеведущая Дарья Златопольская, режиссер Феликс Умаров, актриса Марианна Шульц и другие.

По сюжету, школьник Иван Добрынин, (персонаж Мирона Проворова), не любил русские сказки и не верил в них, пока не оказался в одной из них. Чтобы вернуться домой мальчику предстоит столкнуться с нечистой силой, обрести друзей и совершить самый настоящий подвиг.

Ранее картину показали первым зрителям в Йошкар-Оле, Казани и Нижнем Новгороде.