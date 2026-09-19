Режиссер Нужный рассказал о главной теме фильма "Как Иван в сказку попал" Режиссер Нужный: ключевая тема фильма "Как Иван в сказку попал" — поиск себя

Москва19 сен Вести.Ключевая тема фильма "Как Иван в сказку попал" — поиск и идентификации себя в этом мире, рассказал ИС "Вести" режиссер Алексей Нужный.

Он отметил, что картина — не ремейк, это оригинальный сюжет, основанный на сказочном мире.

И в этом сказочном мире, где есть определенные постулаты, есть фундаментальные герои, на которых, по большому счету, держится история, держится наш русский мир. И, войдя в этот русский мир и погрузив туда героя, который в этом мире себя не нашел, — вот тот путь нахождения себя и идентификации в этом русском мире, и чем он ему может быть полезен, — это, на мой взгляд, самое главное. Для этого, наверное, мы всей нашей съемочной группой вместе с ВГТРК, вместе со студией ТРИТЭ старались создать пояснил Нужный

В фильме отражены ценности, которые режиссер стремится привить и своим детям.

Что я, как творческий человек, сейчас могу дать моим детям, помимо домашнего воспитания, помимо слов и своих поступков? Что я им предложу, когда они окажутся перед экраном? Вот я хочу им это предложить добавил он

Премьера фильма-приключения состоялась 9 сентября в столичном кинотеатре "Каро 11 Октябрь". 18 сентября картина вышла в большой прокат.