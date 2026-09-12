Пелагея о сказке "Как Иван в сказку попал": это очень классная семейная история

Пелагея поделилась впечатлениями от фильма "Как Иван в сказку попал" Пелагея о сказке "Как Иван в сказку попал": это очень классная семейная история

Москва12 сен Вести.Исполнительница роли Молочной реки в фильме "Как Иван в сказку попал" заслуженная артистка России Пелагея в интервью ИС "Вести" назвала фильм "очень классной семейной историей".

Она подчеркнула, что, невзирая на возраст зрителя, картина способна пробудить в душе чувство единения семьи.

Это очень классная семейная история, несмотря на то, что уже человек практически совсем большой и взрослый, это все равно моменты такой близости поделилась Пелагея

Лейтмотив картины, заложенный режиссером — это гимн семейным ценностям. Фильм наглядно демонстрирует, что никакие сверхспособности не заменят тепла и поддержки близких, которые и есть - главный источник внутренней силы человека.

Ранее режиссер фильма-сказки "Как Иван в сказку попал" Алексей Нужный объяснил, что его картина — это попытка перевоспитать современную молодежь, вернув ей интерес к собственному культурному наследию через погружение в мир русских былин и сказаний.

Премьера сказочного фильма-приключения "Как Иван в сказку попал" состоялась 9 сентября в столичном кинотеатре "Каро 11 Октябрь", на больших экранах фильм появится 17 сентября.

Картину представили продюсеры Леонид Верещагин, Антон Златопольский, режиссер, соавтор сценария и продюсер Алексей Нужный, а также актеры Виктор Бычков, Илья Виногорский, Илья Кондратенко, Виталия Корниенко, Санта Нужная, Егор Пазенко, Пелагея, Мирон Проворов и съемочная группа картины.