Юный актер фильма "Как Иван в сказку попал" поделился историей с киносъемок "Бодался и пинался": актер Проворов рассказал о необычном партнере по фильму

Москва12 сен Вести.Молодой актер Мирон Проворов, сыгравший главную роль в приключенческом фэнтези "Как Иван в сказку попал" с юмором рассказал ИС "Вести", как во время съемок ему было сложно везти в гору тяжелого, бодающегося и пинающегося козленка в рюкзаке.

Актер признался, что работа над ролью потребовала от него полной самоотдачи. Он проводил на съемочной площадке почти все свое время, однако один из эпизодов оставил у него особенно яркие впечатления.

Я должен был в горку вести козленка в рюкзаке. Только есть момент - этот козленок, когда был маленький, он весил килограмма два-три, но потом под конец проекта он уже стал весить 15 кг. Он бодался, пинался, было максимально сложно, но весело рассказал Мирон Проворов

Приключенческое фэнтези "Как Иван в сказку попал" выходит на большие экраны 17 сентября. Знакомые персонажи и мотивы сплетаются в абсолютно оригинальный сюжет, где главному герою предстоит спасти волшебный мир.

Ранее сообщалось, что премьера сказочного фильма-приключения "Как Иван в сказку попал" состоялась 9 сентября в столичном кинотеатре "Каро 11 Октябрь". Картину представили продюсеры Леонид Верещагин, Антон Златопольский, режиссер, соавтор сценария и продюсер Алексей Нужный, а также актеры Виктор Бычков, Илья Виногорский, Илья Кондратенко, Виталия Корниенко, Санта Нужная, Егор Пазенко, Пелагея, Мирон Проворов и съемочная группа картины.