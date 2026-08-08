Москва8 авгВести.Народный артист России Николай Бурляев только спустя примерно 20 лет после съемок в фильме "Иваново детство" увидел себя на экране. Об этом он рассказал ИС "Вести".
Артист отметил, что представлял в Каннах ретроспективу фильмов Андрея Тарковского, включая картину "Иваново детство".
Я досмотрел до конца фильм первый раз лет в 40-45. И первый раз у меня была такая мысль: "А как этот мальчик мог так играть? Я бы так сейчас не смог". Я примирился. И я понимаю, что там, в общем, я сделал все, что я могподелился Бурляев
Бурляев дебютировал в кино в возрасте 13 лет, снявшись в курсовой работе Андрея Кончаловского "Мальчик и голубь". Позже Кончаловский порекомендовал юного актера Тарковскому. Так 15-летний Бурляев исполнил главную роль подростка Ивана в своем первом полнометражном фильме "Иваново детство". Главный герой картины — мальчик, который во время Великой Отечественной войны теряет родных и становится разведчиком в тылу врага.
3 августа артист отметил свое 80-летие. Он поделился, что для него этот возраст - только разминка.