Бурляев увидел себя на экране только через 20 лет после съемок "Иванова детства" Бурляев признался, что впервые досмотрел до конца "Иваново детство" через 20 лет

Москва8 авг Вести.Народный артист России Николай Бурляев только спустя примерно 20 лет после съемок в фильме "Иваново детство" увидел себя на экране. Об этом он рассказал ИС "Вести".

Артист отметил, что представлял в Каннах ретроспективу фильмов Андрея Тарковского, включая картину "Иваново детство".

Я досмотрел до конца фильм первый раз лет в 40-45. И первый раз у меня была такая мысль: "А как этот мальчик мог так играть? Я бы так сейчас не смог". Я примирился. И я понимаю, что там, в общем, я сделал все, что я мог поделился Бурляев

Бурляев дебютировал в кино в возрасте 13 лет, снявшись в курсовой работе Андрея Кончаловского "Мальчик и голубь". Позже Кончаловский порекомендовал юного актера Тарковскому. Так 15-летний Бурляев исполнил главную роль подростка Ивана в своем первом полнометражном фильме "Иваново детство". Главный герой картины — мальчик, который во время Великой Отечественной войны теряет родных и становится разведчиком в тылу врага.

3 августа артист отметил свое 80-летие. Он поделился, что для него этот возраст - только разминка.