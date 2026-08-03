Бурляев рассказал, как заплакал, читая сценарий фильма "Военно-полевой роман" Бурлаев о кинофильме "Военно-полевой роман": читая сценарий, я заплакал

Москва3 авг Вести.Читая сценарий кинокартины "Военно-полевой роман", народный артист России Николай Бурляев не смог сдержать слез. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью ИС "Вести".

По словам артиста, он не готов был отдавать роль Александра Нетужилина в фильме и попросил режиссера завершить пробы.

Начал читать, где-то на пятой-седьмой странице, [может] на восьмой я заплакал. Этого не было никогда. Пришел я на пробу, идет Тодоровский (Петр Тодоровский, режиссер – прим. ред.). Я его обнимаю, говорю: "Оканчивайте пробу, эту роль я никому не отдам" поделился Бурляев

3 августа Николай Бурляев празднует 80-летие. В эксклюзивном интервью ИС "Вести" артист рассказал, что его возраст – "только разминка".