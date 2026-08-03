Николай Бурляев раскрыл, какую картину считает "фильмом своей судьбы" Народный артист Бурляев рассказал, какую картину считает "фильмом своей судьбы"

Москва3 авг Вести.Российский актер и режиссер, Народный артист РФ Николай Бурляев рассказал в интервью ИС "Вести", какую идею вложил в фильм "Боже! Чувствую приближение твое!".

Документальный фильм был снят в 2023 году Николаем Бурляевым и Дмитрием Чернецовым. Основа кинокартины - исповедальные дневниковые записи Народного артиста РСФСР Андрея Тарковского и Николая Бурляева.

Это фильм моей судьбы. Я к нему готовился практически с первой встречи с Тарковским. И я делал фильм о бессмертии Андрея Тарковского и вообще о бессмертии человеческой души поделился Бурляев

3 августа Николай Бурляев отмечает 80-летие. В эксклюзивном интервью ИС "Вести" артист рассказал, что этот возраст для него – только разминка.