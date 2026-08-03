"80 лет - это разминка": Народный артист Николай Бурляев отмечает юбилей Народный артист Бурляев о своем возрасте: 80 лет – это разминка

Москва3 авг Вести.Российский актер и режиссер, Народный артист РФ Николай Бурляев, которому 3 августа исполняется 80 лет, рассказал в интервью ИС "Вести", что для него этот возраст - только разминка.

Артист считает, что все самое главное в его жизни - впереди.

Все удивляются: "Какая у вас форма, вот, 80 лет". Что [такое] 80 лет? Это все как бы разминка, дальше будет главное сказал Бурляев

Актер раскрыл, что у него в планах еще три фильма.

[Хотел бы] побольше успеть сделать. У меня в плане еще три фильма, которые я должен поставить. В душе такая молодость! И потом там, в вечности, мы будем все в одном возрасте – 33 года. Так что все будем молодые сказал он

Николай Бурляев известен по фильмам "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Служили два товарища", "Военно-полевой роман". В качестве режиссера работал над фильмами "Лермонтов", "Все впереди" и другими. С 2021 года Бурляев является депутатом Государственной думы.