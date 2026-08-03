Михалков о Бурляеве: с наслаждением смотрю, как он работает

Никита Михалков про Николая Бурляева: он обладает азартом Михалков о Бурляеве: с наслаждением смотрю, как он работает

Москва3 авг Вести.Народный артист России Николай Бурляев обладает уникальным азартом, смотреть на его работу – наслаждение, отметил в беседе с ИС "Вести" режиссер Никита Михалков.

По его словам, Бурляев стал мастером, который "не боится сжигать за собой мосты".

Он не боится потерять медийность на экране или на сцене, что является большой проблемой для сегодняшних артистов, которые боятся потерять медийность и в результате оказываются актерами одной роли. С детских, юношеских совсем лет, с "Мальчика и голубя" – дипломной работы моего брата Андрона Кончаловского – или "Иванова детства" Тарковского, этот мальчик постепенно вырастал в артиста, обладающего огромным бесстрашием подчеркнул Михалков

Несмотря на большое количество наград, как отметил Михалков, артист смог сохранить азарт.

Он обладает тем азартом, который спасает актера от того, чтобы перестать быть мастером, перестать быть большим, азартным, чувственным и очень вдумчивым артистом сказал он

Михалков добавил: совместная работа с Бурляевым приносит ему радость.

Я не скрою, каждый раз на каждом спектакле, когда я сижу на сцене вместе с моими партнерами и первый акт сижу спиной к залу, я как зритель с наслаждением смотрю, как работают артисты, и особенно как работает Николай Петрович Бурляев отметил режиссер

3 августа Николай Бурляев празднует 80-летие. Артист известен по фильмам "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Служили два товарища", "Военно-полевой роман". Бурляев также поставил фильмы "Лермонтов", "Все впереди" и другие. С 2021 года Бурляев является депутатом Государственной думы.