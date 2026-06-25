Москва25 июнВести.27-летний актер Глеб Калюжный, который недавно вернулся со срочной службы в армии, рассказал об армейской привычке, от которой ему еще не удалось избавиться. Об этом сообщает портал Super.
По словам артиста, он пока не смог перестроиться после ранних подъемов.
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Вместе с тем артист рассказал, что после возвращения из армии пока не отдыхал. Когда появится возможность отдохнуть, Глеб Калюжный планирует спать.
Артист демобилизовался в конце мая нынешнего года. По его словам, жизнь после армии абсолютно изменилась.
Глеб Калюжный - российский актер и музыкант, наиболее известен по сериалам "Вампиры средней полосы" и "Трудные подростки".