Глеб Калюжный рассказал, что после армии до сих пор встает в шесть утра

Глеб Калюжный раскрыл армейскую привычку, от которой пока не избавился Глеб Калюжный рассказал, что после армии до сих пор встает в шесть утра

Москва25 июн Вести.27-летний актер Глеб Калюжный, который недавно вернулся со срочной службы в армии, рассказал об армейской привычке, от которой ему еще не удалось избавиться. Об этом сообщает портал Super.

По словам артиста, он пока не смог перестроиться после ранних подъемов.

В шесть просыпаюсь так же рассказал Калюжный

Вместе с тем артист рассказал, что после возвращения из армии пока не отдыхал. Когда появится возможность отдохнуть, Глеб Калюжный планирует спать.

Артист демобилизовался в конце мая нынешнего года. По его словам, жизнь после армии абсолютно изменилась.

Глеб Калюжный - российский актер и музыкант, наиболее известен по сериалам "Вампиры средней полосы" и "Трудные подростки".