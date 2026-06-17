"Русский Ди Каприо" продолжает служить в зоне СВО на Украине Двойник Леонардо Ди Каприо из Подольска продолжает служить в зоне СВО

Москва17 июн Вести.Роман Бурцев, известный также как русский Ди Каприо, продолжает службу в зоне СВО на Украине, пишет MSK1.RU.

По данным портала, мужчине так и не удалось наладить личную жизнь, несмотря на сходство с голливудским актером.

В лесу для этого и возможностей нет сказал он

В публикации говорится, что Роман отказался раскрывать подробности прохождения службы. При этом он отметил, что пережитый опыт изменил его жизнь навсегда. "Ждем окончания СВО! Могу лишь сказать, что прежним не стану", - отметил он.

Знаменитым 41-летний житель Подольска стал в 2016 году, когда в СМИ и соцсетях начали обсуждать его сходство с Леонардо Ди Каприо. Бурцев участвовал в телевизионных шоу, а также получил рекламный контракт.