Москва14 июн Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово критикуют реформу военной службы, представленную главой Минобороны страны Михаилом Федоровым. Это следует из комментариев под публикациями в социальных сетях ведомства.

Федоров представил в своем Telegram-канале проект первого этапа реформы. Так, предлагается ввести в ВСУ контракты с разными сроками службы в зависимости от рода войск и статуса военного. Также меняется система выплат военным. Однако проект не включает главное требование украинцев: реформу территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата).

Пользователи соцсетей назвали реформу провалом и позором, поскольку новые контракты службы в ВСУ они считают рабскими. Военнослужащих не устраивает, что они не могут демобилизоваться после нескольких лет участия в боевых действиях, а вместо этого вынуждены заключать новые контракты, отслужить и только после этого появляется возможность отсрочки на короткий срок.

С 2022 года в войсках, и сейчас должен еще на два года подписать контракт, чтобы потом уволиться на год или полтора. Реформа супер (нет) прокомментировал нововведение один из боевиков

Недовольство украинских военнослужащих вызывает и новая предлагаемая система повышения зарплат. Они обратили внимание, что реально оплата труда вырастет только у командования, тогда как большинство солдат будут получать те же суммы.

Все комментарии недовольные, а это 99% военных отметил еще один украинец

Реформу раскритиковал и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он назвал нововведение "коммуникационным провалом" и выразил недоумение по поводу того, чем занимались Минобороны и Федоров последние шесть месяцев.

Уже на протяжении длительного времени на Украине наблюдается острая нехватка личного состава ВСУ. По словам одного из боевиков армии киевского режима, который сдался в плен ВС РФ, из-за этого "ТЦК ловит всех подряд: стариков, больных, худых". В том числе, отметил он, в рядах украинской армии очень много наркоманов.