В Раде предложили ввести цифровые повестки и ежегодную военную подготовку Нардеп Заремский предложили цифровые повестки и ежегодную военную подготовку

Москва14 мая Вести.Депутат Максим Заремский от украинской партии "Слуга народа" внес в Верховную раду законопроекты, предусматривающие изменения в системе военного учета и подготовки военнослужащих.

Среди ключевых инициатив – полный перевод повесток в цифровой формат. Также предлагается обязать граждан Украины проходить ежегодную военную подготовку продолжительностью один месяц.

Отдельно в документах предусмотрена компенсация работодателям за время, которое их сотрудники будут проводить на учебных сборах.

Кроме того, законопроекты затрагивают изменение функций территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Так, вместо принудительных действий сотрудники должны будут помогать гражданам с оформлением документов и консультировать их. Также предполагается усилить ответственность ТЦК за возможные нарушения.

Как сообщает издание "Страна.ua", законопроекты уже столкнулись с критикой. В частности, народный депутат Максим Бужанский заявил, что у данных инициатив, по его оценке, нет шансов на принятие в парламенте.