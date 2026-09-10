Москва10 сен Вести.Народный артист России, исполнитель главной роли Евгений Миронов рассказал информационной службе "Вести" о чуде, случившемся на съемках исторического сериала "Арсеньев", – погодные условия сменялись так, как нужно было режиссеру.

Чудо. В первый съемочный день произошло чудо. Мы снимали три абсолютно разновозрастных и разных по состоянию природы сцены, и как будто бы режиссеру была [подвластна] природа… Потому что нужно было солнце – оно было, туман – был, темень с ветром – и это тоже случилось. Без всяких технических приспособлений рассказал Миронов

Сюжет сериала развивается вокруг возглавляющего охотничью команду на Дальнем Востоке капитана Арсеньева, который совмещает военную службу, тайные поручения Генштаба и исследовательскую работу. На фоне интриг на службе и напряженных отношений в семье он участвует в экспедициях, занимается наукой и постепенно становится заметной фигурой не только в военной, но и в общественной жизни как края, так и всей России.