Режиссер Киселев рассказал о самом сложном кинопроекте, в котором работал Режиссер Киселев: сериал "Арсеньев" стал самым сложным проектом в моей карьере

Москва10 сен Вести.Исторический сериал "Арсеньев" стал для режиссера-постановщика картины Дмитрия Киселева самым сложным проектом, над которым ему приходилось трудиться. Об этом он рассказал в интервью информационной службе "Вести".

По словам режиссера, шансы поработать в таких проектах выпадают в жизни крайне редко.

Это самый сложный проект, над которым мне приходилось работать. Но это и большая удача, что этот проект мне достался. Потому что таких шансов в жизни бывает немного. А может – один раз заявил Киселев

Ранее народный артист России Евгений Миронов, исполнивший главную роль в сериале, рассказал о чуде, случившемся во время съемок.