Москва10 сенВести.Исторический сериал "Арсеньев" стал для режиссера-постановщика картины Дмитрия Киселева самым сложным проектом, над которым ему приходилось трудиться. Об этом он рассказал в интервью информационной службе "Вести".
По словам режиссера, шансы поработать в таких проектах выпадают в жизни крайне редко.
Это самый сложный проект, над которым мне приходилось работать. Но это и большая удача, что этот проект мне достался. Потому что таких шансов в жизни бывает немного. А может – один раззаявил Киселев
Ранее народный артист России Евгений Миронов, исполнивший главную роль в сериале, рассказал о чуде, случившемся во время съемок.