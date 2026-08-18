Евгений Миронов в образе ученого Арсеньева в новом сериале сразится с тигром Опубликован тизер-трейлер исторического сериала "Арсеньев" с Евгением Мироновым

Москва18 авг Вести.Опубликован тизер-трейлер исторического приключенческого сериала "Арсеньев", главную роль в которым сыграл Евгений Миронов. Народный артист России в образе ученого-исследователя Дальнего Востока столкнется с тигром в тайге.

События киноленты расскажут о жизни выдающегося писателя, путешественника и исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, чья судьба связана с крупными экспедициями малоизученных районов Приморья и Хабаровского края.

Зрители увидят сериал не только о научном наследии Арсеньева, но и о его удивительной жизни, полной огромного количества ярких событий, тяжелых испытаний и удивительных встреч. Это история о внутренней драме человека, которому снова и снова приходится выбирать между долгом, правдой и благополучием близких.

Главную роль в сериале исполнил народный артист России Евгений Миронов. Режиссером-постановщиком выступил Дмитрий Киселев, оператором-постановщиком – Владимир Башта. Автором сценария сериала стал Илья Тилькин при участии Евгения Миронова и Дмитрия Киселева. Продюсеры сериала – Александр Новин и Вадим Соколовский. В сериале также снялись Александра Урсуляк, Юлия Хлынина, Виктор Вержбицкий, Александр Новин, Ондасын Бесикбасов, Алиса Фрейндлих, Авангард Леонтьев и другие.

Премьера картины состоится осенью в онлайн-кинотеатре Okko и в эфире телеканала "Россия". Проект создан при поддержке министерства культуры РФ и правительства Приморского края. Стратегический партнер проекта – Сбер.