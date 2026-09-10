Москва10 сен Вести.На премьеру исторического сериала "Арсеньев" пришло большое количество зрителей. Об этом ИС "Вести" заявил исполнитель главной роли, народный артист России, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.

Такое количество людей, которым это оказалось нужным! Я просто счастлив. Я и вся наша группа, весь наш десант московский, приехавший сюда, понимаем, что не зря прошли этот длинный путь в пять лет. Это большая часть жизни, но повторюсь – я не жалею ни секунды сказал он

Премьера сериала про выдающегося исследователя Приморья состоялась во Владивостоке. Сюжет развивается вокруг возглавляющего охотничью команду на Дальнем Востоке капитана Арсеньева, который совмещает военную службу, тайные поручения Генштаба и исследовательскую работу.

На фоне интриг на службе и напряженных отношений в семье он участвует в экспедициях, занимается наукой и постепенно становится заметной фигурой не только в военной, но и в общественной жизни как края, так и всей России.