Москва8 сен Вести.На сегодняшний день Театр наций является одним из важных центров международного театрального сотрудничества. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, художественный руководитель театра Евгений Миронов и его команда очень остро чувствуют жизнь в России.

Сегодня Театр наций — один из самых важных центров международного театрального сотрудничества. И это связано не только с его большой гастрольной деятельностью. Они много работают с китайцами… с корейцами, с японцами, у них хорошие отношения со странами Содружества (СНГ – прим. ред.). Я думаю, что в этом смысле название "Театр наций" вполне соответствует тому, что делает Евгений Витальевич, его команда. И одновременно он очень остро чувствует российскую жизнь отметил Швыдкой

Ранее Евгений Миронов представил программу юбилейного, 20-го сезона Театра наций. В новом сезоне театр готовит девять премьер на трех сценах. Среди них – "Тихий Дон" китайского режиссера Моу Сэня, "Игрок" Достоевского в постановке индийского режиссера и спектакль об Айседоре Дункан с Дианой Вишневой в главной роли.