Москва15 июн Вести.В планах грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив – помогать народным коллективам, которые не всегда могут громко заявить о себе. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил народный артист России, председатель Экспертного совета конкурсов ПФКИ Игорь Матвиенко.

У меня есть планы на будущее, что мы должны делать. Вопрос KPI в искусстве для меня всегда очень сложный: количество зрителей, количество просмотревших в соцсети. [Нужно] качество увеличивать и помогать, например, условно фольклорным коллективам. Но они не смогут набрать количество прослушиваний и так далее, но им нужно помогать, потому что это наши корни, это наша культура сказал он

Матвиенко также отметил, что за последние пять лет уровень заявок на конкурс значительно вырос.

Я все время творческим людям говорю, на своем собственном примере, что творческий человек должен иметь тумблер переключения с творчества на такие простые вещи, как бухгалтерия, сколько должны люди зарплату получать, потому что это все должно быть расписано в твоем проекте. И чем тщательнее ты это распишешь, тем больше шансов, что тебе дадут грант, ну и потом тебе будет просто с этим легче работать добавил он

15 июня в Москве открылась выставка "Культура нового", приуроченная к пятилетию Президентского фонда культурных инициатив. Свое приветствие и поздравления его коллективу направил президент РФ Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что победителей грантовых конкурсов Президентского фонда культурных инициатив определяют независимые эксперты. Гендиректор организации Роман Карманов отметил, что за пять лет работы ПФКИ оказал поддержку 12 тыс. проектам по всей стране.