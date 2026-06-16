Гендиректор ПФКИ: почти во всех проектах участвуют ветераны СВО и их семьи

Десятая часть проектов ПФКИ посвящена теме специальной военной операции Гендиректор ПФКИ: почти во всех проектах участвуют ветераны СВО и их семьи

Москва16 июн Вести.Примерно десятая часть из всех проектов Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) посвящена теме специальной военной операции. Об этом генеральный директор ПФКИ Роман Карманов сообщил в интервью ИС "Вести".

Проекты, которые посвящены именно теме СВО, это примерно десятая часть проектов. Практически во всех проектах у нас участвуют либо участники - ветераны СВО, либо члены их семей, либо они в зале, либо они на сцене сказал он

Абсолютным рекордсменом с начала работы фонда стала Белгородская область – за пять лет было подано более 6 тысяч заявок.

Это больше, чем в Санкт-Петербурге или от Свердловской области, что доказывает, на самом деле, что абсолютно честная конкуренция. Соответственно, Белгородская область находится в нашем топе по количеству поддержанных проектов и по количеству, естественно, денег, которые пришли в регион. Это дух людей, которые живут в Белгородской области – чем сложнее становилась ситуация в Белгородской области, тем больше внимания к культуре рассказал Карманов

Пять лет назад был запущен первый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Фонд создан по поручению главы государства Владимира Путина для поддержки творческих людей и креативных индустрий. С 2021 года ПФКИ профинансировал почти 12 тысяч проектов по всей России, общий объем софинансирования составил около 50 миллиардов рублей.