Театр Наций готовит постановки с использованием искусственного интеллекта Режиссер Квятковский рассказал о работе над лабораторией ИИ в Театре Наций

Москва8 сен Вести.На открытии юбилейного, 20-го сезона в Театре Наций был представлен футуристичный перформанс "Нейротеатр. Репетиция будущего", в ходе которого искусственный интеллект вместе с человеком создавал презентацию для зрителей. Подробнее о работе над лабораторией ИИ в интервью ИС "Вести" рассказал режиссер и куратор проекта Юрий Квятковский.

Резиденты "Нейротеатра" – драматурги, художники и сценографы – пройдут обучение на нейросетях под руководством ведущих экспертов в области искусственного интеллекта. Технологию планируют превратить в соавтора или героя спектакля.

Вся партитура сочинена искусственным интеллектом, и люди встраивались в эту комбинацию. Вот, собственно, мы попробовали, а что, если не искусственный интеллект служит человеку, а что, если послужить немножко воле искусственному интеллекту? Получается пока хаос, но однажды он и гармонию создаст сообщил Квятковский

Ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал Театр Наций одним из важных центров международного сотрудничества.