Российские ученые создали нейросеть для распознавания эмоций Российские ученые создали ИИ-инструмент для анализа человеческого поведения

Москва4 сен Вести.Нейросеть, которая может распознавать эмоции и оценивать видимые черты личности представили ученые центра практического ИИ "Сбера", сотрудники и студенты Высшей школы экономики, а также эксперты Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН.

Новый инструмент анализирует видео, голос, содержание речи, сгенерированное описание мимики, позы, взгляда и жестов. Также нейросеть понимает эмоции, оценивает воспринимаемые черты личности и выявляет переживания, сообщает РИА Новости.

В ходе этой работы удалось выяснить, что использование данных о личности и амбивалентности заметно улучшило распознавание эмоций на незнакомых данных пояснил научный директор Центра практического искусственного интеллекта "Сбера" Андрей Савченко

Однако, подчеркнул он, до универсального эмоционального искусственного интеллекта еще далеко.

Ожидается, что до конца 2026 года участники проекта повысят адаптивность модели. Следующим шагом станет внедрение нейросетевых механизмов, которые будут по-разному учитывать голос, содержание речи, жесты и другие особенности поведения в зависимости от поставленной задачи.