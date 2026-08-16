Ученые Китая с помощью ИИ научились предсказывать риск депрессии за 4 года

Ученые КНР научились предсказывать депрессию за 4 года до диагноза с помощью ИИ Ученые Китая с помощью ИИ научились предсказывать риск депрессии за 4 года

Москва16 авг Вести.Китайские ученые создали модель искусственного интеллекта, способную предсказать развитие у человека депрессии за 4 года до постановки диагноза, сообщила газета South China Morning Post.

Ученые использовали данные двух клинических исследований подростковой депрессии, проведенных в Европе.

В ходе одного из них участники в возрасте 16, 19 и 23 лет проходили повторные обследования – МРТ, анализы крови, и анкетирование – чтобы определить, развилась ли у них депрессия.

Ученые изучили эти данные, а затем использовали их результаты для создания ИИ-модели, которая смогла предсказать, у кого из 19-летних участников развилось заболевание к 23 годам. Прогнозы нейросети подтвердились данными заключительного этапа исследования.

Для построения модели они проверяли реакции испытуемых на изображения, к примеру, человеческих лиц, а также сигналы их мозга.

Исследователи отметили, что люди без депрессии легко различают эмоциональные перемены у других по выражению их лиц и адекватно на них реагируют – в частности, отвечают на улыбку дружелюбно.

В то же время люди с депрессией этого сделать не могут и чаще предполагают, что окружающие на них злятся.

Эти результаты указывают на возможный механизм, связывающий генетическую уязвимость с измененным восприятием эмоций и будущей депрессией, и предлагают прогностический вычислительный маркер, обладающий потенциалом для раннего выявления и профилактики цитирует SCMP выводы ученых

Ранее нейросеть Claude впервые самостоятельно приняла решение об увольнении человека с работы.