Институт Тьюринга: люди скоро могут потерять контроль над ИИ Институт Алана Тьюринга допустил потерю контроля над ИИ в течение пяти лет

Москва24 сен Вести.В ближайшие пять лет в мире могут появиться системы искусственного интеллекта (ИИ), которые превзойдут человека по способности к мышлению и познанию, что создаст риск потери человеческого контроля над такими системами, отмечает британский Институт Алана Тьюринга.

Вопросы о долгосрочном будущем человечества заслуживают внимания, но дискуссии о продвинутом ИИ не должны вести исключительно технологические компании, в том числе на основе самых экстремальных сценариев. Мы достаточно знаем о многих серьезных рисках, связанных с ИИ, чтобы действовать заявил глава Института Джордж Уильямсон

Так, в ближайшие пять лет могут появиться более мощные и автономные системы ИИ, и людям станет сложнее оценивать их поведение, контролировать и при необходимости отменять такие системы. При этом неопределенность по поводу долгосрочных угроз не должна мешать работе с уже существующими рисками, подчеркивают эксперты Института Тьюринга.

Глава американской компании OpenAI (разработчик ChatGPT - прим. ред.) Сэм Альтман предупредил, что ИИ развивается быстрее, чем на это способны реагировать люди.