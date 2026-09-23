Москва23 сен Вести.Искусственный интеллект разных систем развивается быстрее, чем на него способны реагировать и контролировать люди. Об этом заявил генеральный директор OpenAI (разработчика ChatGPT) Сэм Альтман на заседании Совбеза ООН по искусственному интеллекту.

Эта обеспокоенность становится особенно важной по мере того, как мы приближаемся к системам, способным улучшать самих себя и свои будущие версии, что часто называют рекурсивным самоулучшением. По мере автоматизации процесса создания ИИ темпы его развития могут резко ускориться. Этот момент требует крайней осторожности сказал Альтман

По словам разработчика ИИ, рост автономности ИИ приведет к тому, что он начнет опережать возможности государств и международных институтов по его регулированию и контролю.