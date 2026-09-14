Ученый Энгельс предупредил, что ИИ может лишить человека контроля над будущим

ИИ может стать новым видом, который человек не сможет контролировать Ученый Энгельс предупредил, что ИИ может лишить человека контроля над будущим

Москва14 сен Вести.Искусственный интеллект стоит рассматривать не просто как технологию, а как потенциально новый вид разумных существ с ценностями, которые могут кардинально отличаться от человеческих. К такому выводу пришёл исследователь Джош Энгельс, ранее работавший в команде по безопасности ИИ Google DeepMind.

Энгельс покинул Google DeepMind и присоединился к некоммерческой организации METR, занимающейся изучением потенциальных угроз, связанных с развитием ИИ.

По его словам, стремительное развитие искусственного интеллекта уже сейчас создаёт "очень серьёзные риски для человечества".

В каком-то смысле лучше воспринимать это не как технологию, а как второй вид, которому мы практически даём жизнь заявил исследователь в интервью BBC

Он считает, что человечеству необходимо заранее решить, как сохранить контроль над системами, которые в будущем могут оказаться значительно умнее людей. По мнению Энгельса, если не удастся обеспечить соответствие целей искусственного интеллекта человеческим интересам, гарантировать безопасное будущее будет невозможно.

Ученый также предупредил, что у искусственного вида может быть множество способов постепенно лишить человечество влияния и способности самостоятельно определять своё будущее.

Ранее Медведев рассказал о катастрофе, которую может спровоцировать ИИ. По его словам, разработчики различных вариантов ИИ переживают не за человечество в глобальном смысле, а за то, что вред от их продукта может привести к судебным искам.