Медведев рассказал о катастрофе, которую может спровоцировать ИИ Медведев: создатели ИИ боятся, что однажды их продукт спровоцирует катастрофу

Москва14 сен Вести.Создатели сервисов искусственного интеллекта опасаются, что их продукт может спровоцировать катастрофу. Такое предположение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, разработчики различных вариантов ИИ переживают не за человечество в глобальном смысле, а за то, что вред от их продукта может привести к судебным искам.

Они опасаются не за то, что оборзевший от своей мощи AI погубит человечество. Перспектива этого вполне туманна. А вот что точно может быть, так это возникновение ситуации, когда программный продукт, использующий продвинутую версию ИИ для управления крупным производством или транспортным узлом, причинит колоссальный ущерб. Например, столкнет в воздухе самолеты или уничтожит АЭС. И тогда придут уже за создателями AI. И предъявят многомиллиардные иски. А то и просто размажут мозги (человеческие) по стенке написал Медведев на своей странице в MAX

Ранее генеральный директор американской Anthropic Дарио Амодеи заявил, что достаточно продвинутая модель искусственного интеллекта способна противостоять командам об отключении.