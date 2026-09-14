Медведев: страны могли бы договориться о регулировании ИИ, но этого не будет

Медведев заявил, что миру нужно надеяться на милость ИИ Медведев: страны могли бы договориться о регулировании ИИ, но этого не будет

Москва14 сен Вести.Мировым странам следовало бы договориться о регулировании искусственного интеллекта, но жадность разработчиков такой технологии не позволит этого сделать. Соответствующее заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он назвал вполне реальной перспективу, что предприятиям, которые управляются с помощью ИИ, может быть нанесен "колоссальный ущерб". Например, по его мнению, искусственный интеллект может столкнуть в воздухе самолеты или уничтожить АЭС.

И что же делать? Самым очевидным было бы попытаться договориться на страновом уровне об общих принципах регулирования ИИ. Тогда у нас всех будет хоть какой-то шанс контролировать его развитие. Но этого не выйдет из-за жадности корпораций и ненасытности страстей человеческих. Поэтому остается одно: рассчитывать на милость победителя. На гуманизм, который проявит наш любимый рукотворный умник АI. У него пока нет явных эмоций, но, каким будет великий суперинтеллект, мы не знаем. Авось пожалеет родителей… написал Медведев у себя в MAX

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому партнерству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев высказался о возможности замедлить развитие ИИ.