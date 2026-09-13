Москва13 сен Вести.Попытки принудительно снизить темпы технологического прогресса в области искусственного интеллекта обречены на провал вопреки призывам ключевых представителей ИТ-сектора. Такую точку зрения высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому партнерству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев на странице в соцсети X.

Поводом для высказывания послужила публикация Financial Times о том, что руководители профильных корпораций — Сэм Альтман из OpenAI, Дарио Амодей из Anthropic, а также бизнесмен Илон Маск рекомендовали временно сбавить обороты при создании передовых моделей ИИ ради купирования угроз безопасности.

Комментируя инициативу технологических лидеров, Дмитриев образно подчеркнул, что обратить вспять этот процесс и вернуть вырвавшиеся технологии под прежний контроль уже не удастся.

Нельзя загнать джинна обратно в бутылку написал Дмитриев

Ранее ведущие математики мира увидели угрозу в стремительном развитии ИИ.