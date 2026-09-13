Москва13 сенВести.Руководителю американской корпорации Palantir Алексу Карпу стоит сменить стрижку и прекратить продвижение собственных IT-разработок за счет агрессивного нагнетания конфронтации.
С таким саркастическим советом выступил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.
Поводом для реакции российского представителя послужил видеоролик, в котором глава Palantir рассуждал о технологическом прогрессе.
В записи Карп утверждал, что остановить дальнейшее совершенствование искусственного интеллекта технически невозможно, а призывающие к паузе в исследованиях эксперты утратили адекватное восприятие реальности.
Оценивая данные высказывания, Дмитриев указал, что главе корпорации следовало бы подстричься и отказаться от практики навязывания коммерческих сервисов через постоянное культивирование чувства вражды у аудитории.
Ранее Дмитриев высказался о возможности замедлить развитие ИИ.