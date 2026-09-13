Дмитриев раскритиковал стиль и риторику руководителя компании Palantir Карпа Дмитриев посоветовал главе Palantir отказаться от навязчивой рекламы

Москва13 сен Вести.Руководителю американской корпорации Palantir Алексу Карпу стоит сменить стрижку и прекратить продвижение собственных IT-разработок за счет агрессивного нагнетания конфронтации.

С таким саркастическим советом выступил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Поводом для реакции российского представителя послужил видеоролик, в котором глава Palantir рассуждал о технологическом прогрессе.

В записи Карп утверждал, что остановить дальнейшее совершенствование искусственного интеллекта технически невозможно, а призывающие к паузе в исследованиях эксперты утратили адекватное восприятие реальности.

Оценивая данные высказывания, Дмитриев указал, что главе корпорации следовало бы подстричься и отказаться от практики навязывания коммерческих сервисов через постоянное культивирование чувства вражды у аудитории.

Ранее Дмитриев высказался о возможности замедлить развитие ИИ.