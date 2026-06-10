Москва10 июнВести.Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратился к инопланетянам с просьбой убедить премьер-министра Великобритании Кира Стармера уйти в отставку.
Дорогие инопланетяне, пока вы готовитесь к контакту с человечеством, проявите, пожалуйста, свое всемогущество и доброту, убедив Кира Стармера уйти в отставкунаписал Дмитриев в социальной сети X
По его словам, для этого не требуется ни вторжение, ни использование космических технологий. Дмитриев отметил, что достаточно будет донести до Стармера мнение людей о нем и показать, что его отставка могла бы дать надежду западной цивилизации.
Ранее Дмитриев прокомментировал сообщения о масштабных антимигрантских протестах, вспыхнувших в Белфасте (Северная Ирландия). Он указал, что политика Стармера способствует внутренним конфликтам в Соединенном Королевстве.