Москва10 июн Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратился к инопланетянам с просьбой убедить премьер-министра Великобритании Кира Стармера уйти в отставку.

Дорогие инопланетяне, пока вы готовитесь к контакту с человечеством, проявите, пожалуйста, свое всемогущество и доброту, убедив Кира Стармера уйти в отставку написал Дмитриев в социальной сети X

По его словам, для этого не требуется ни вторжение, ни использование космических технологий. Дмитриев отметил, что достаточно будет донести до Стармера мнение людей о нем и показать, что его отставка могла бы дать надежду западной цивилизации.

Ранее Дмитриев прокомментировал сообщения о масштабных антимигрантских протестах, вспыхнувших в Белфасте (Северная Ирландия). Он указал, что политика Стармера способствует внутренним конфликтам в Соединенном Королевстве.