Дмитриев в шутку поблагодарил инопланетян за возможную отставку Стармера Дмитриев выразил благодарность инопланетянам за вероятную отставку Стармера

Москва21 июн Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в шутку поблагодарил инопланетян за возможную отставку премьера Британии Кира Стармера.

Дмитриев в соцсети X сделал отсылку к своему предыдущему посту, где просил инопланетян убедить Стармера покинуть свой пост.

Дорогие инопланетяне, спасибо, что показали своё всемогущество и доброту, убедив Стармера уйти в отставку в течение 2 недель после просьбы написал Дмитриев в X

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Стармер вскоре может отправиться в отставку из-за провалов в миграционной и энергетической политике. К отставке британского премьера призвала глава МИД королевства Иветт Купер.

Дмитриев отмечал, что размышления о политическом будущем британского премьера объединяют многие политические силы по всему миру.