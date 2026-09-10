Дмитриев обвинил FT в публикации фейков для срыва диалога России и США

Дмитриев: FT пытается подорвать позиции Уиткоффа и Кушнера Дмитриев обвинил FT в публикации фейков для срыва диалога России и США

Москва10 сен Вести.Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил Financial Times (FT) в распространении ложных сведений с целью сорвать диалог между Россией и США.

По его мнению, публикации британской газеты также направлены на подрыв позиций спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Зачем FT публиковать ложь и фейковые новости, чтобы сорвать диалог США и России и попытаться подорвать позиции Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера? написал Дмитриев в X

Спецпредставитель президента России предположил, что подобная информационная кампания может быть связана с обеспокоенностью в Великобритании и странах Евросоюза перспективами сотрудничества Москвы и Вашингтона.

Заявление Дмитриева последовало после публикации заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли. Она опровергла утверждение Financial Times об отказе Белого дома от комментариев.

По словам Келли, газета опубликовала материал до истечения ранее обозначенного срока, предоставленного для ответа американской администрации.

9 сентября в Американской торговой палате в России (AmCham Russia) поддержали идею главы РФПИ Кирилла Дмитриева о проведении в 2027 году трехстороннего бизнес-форума с участием России, США и Германии.